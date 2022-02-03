 الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:34 ص

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن "المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة "يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا".


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