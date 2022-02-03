أذاعت فضائية «يورونيوز»، فيديو يوثق مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية نفّذتها وحدة كوماندوس أمريكية في سوريا.



وأظهر الفيديو، عملية تفجير أبو ابراهيم الهاشمي القرشي الملقب بـ «البروفيسور المدمر» نفسه، كما أعلن الرئيس الأمريكي «جو بايدن».



يذكر أن العملية الأمريكية، استهدفت مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون، وتضرّر الطابق العلوي منه بشدة وغطى الدخان الأسود سقفه الذي انهار جزء منه، وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت في أنحائه بقع دماء.

كان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العملية أسفرت عن "إزاحة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة".



وأضاف أن كافة القوات الأمريكية التي شاركت في العملية عادت سالمة، وأنه سيلقي كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق.



