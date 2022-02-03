رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى الصين في زيارة لمدة 4 أيام

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للصين، اليوم الخميس، في زيارة لمدة أربعة أيام، بحسب ما قالته وزارة الخارجية أمس الأربعاء.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الوزارة القول " رئيس الوزراء عمران خان سوف يزور الصين من 3 حتى 6 فبراير الجاري لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".

وسوف يصاحب رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، يشمل أعضاء من مجلس الوزراء ومسؤولين حكوميين بارزين.

وقالت وزارة الخارجية إن خان سوف يجرى خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كه تشيانج. وأضاف بيان الوزارة أن المسؤولين سوف يناقشون العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي ويشمل ذلك(الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني).

وسوف يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خلال الزيارة.

كما سوف يتبادل الجانبان الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.