مساعد وزير التموين: حجم الطلب والاستهلاك عامل أساسي في تسعير المنتجات

قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم الطلب والاستهلاك عامل أساسي في تسعير المنتجات الغذائية وغير الغذائية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه كلما تم إنشاء مساحات لتجارة الجملة والتجزئة فإنّ ذلك يساهم في زيادة حجم المعروض في السوق.



وأوضح أن زيادة حجم المعروض يكون من خلال إنشاء مناطق وأسواق وسلاسل ليحصل المواطن على السلعة أو الخدمة بالقيمة السعرية العادلة.



وأشار إلى أنّ إجراء علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن منصة البورصة المصرية للسلع تتيح الحصول على المنتجات بشكل مباشر من المنتج.



ولفت إلى أنّ المنصة الإلكترونية عبارة عن سوق مفتوحة باشتراطات معينة، تقوم على علاقة مباشرة بين المنتِج والمستهلك لإزالة الوسطاء من التجار.