الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي

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أعلن النادي الأهلي إصابة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن الأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت القادم، في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.