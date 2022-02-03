انهيار جزئي بعقارين قديمين دون خسائر بشرية في الإسكندرية

انهارت، اليوم الخميس، أجزاء من عقارين قديمين، "غير مأهولين بالسكان"، يحملان رقما 44 و48 كائنين في شارع الباب الأخضر، منطقة السكة الجديدة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة اللبان، التابعة لحي الجمرك، غربي الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبانتقال قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، تبين من الفحص الأولي أن العقارين صادر لهما قرار هدم، وانهارت أجزاء كبيرة منهما في الشارع، ما أدى إلى غلقه بشكل كامل، وجارٍ رفع مخلفات الانهيار من الطريق العام، وإخطار إدارة المنشآت الآيلة للسقوط لفحصهما.

ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع سياج تأمينية حوله، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وجرى رفع الأنقاض، وتحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.