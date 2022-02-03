المعامل المركزية بالصحة: 30% من التحاليل تظهر سلبية ولكن مصابة بالفيروس

علقت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، على قرار خفض سعر تحليل فيروس كورونا لفئتي المصريين والأجانب، من قبل الحكومة خلال اجتماعها اليوم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن منذ تسعير إجراء تحليل الـ PCRللمواطنين خلال الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا، وهناك دراسات تجري لكي يتم تخفيضها لعدم حمل أعباء أخرى على المواطنين.

واستكملت، أن خلال الفترة الماضية جاءت للوزارة توجيهات بتخفيض أسعار التحاليل لتتناسب مع الوضع الحالي، مشيرةً إلى أن السعر الحالي للتحاليل هو سعر التكلفة لضمان تأكيد الإصابة من عدمه.

وأضافت، أن تشخيص الإصابة بفيروس كورونا أصبح في الوقت الحالي بدون مسحات وبتشخيص من الطبيب، متابعةً أن هناك 30% من الحالات تظهر أنها سلبية ولكن مصابة بالفيروس.

وأوضحت، أنه يجب على المواطنين الذين يشعروا بالإصابة بالفيروس التوجه إلى الطبيب، الذي من دوره طلب الـ PCR، أو عمل إشاعات خاصة على منطقة الصدر والرئة لمعرفة مدى الإصابة من عدمه.

ويذكر أن، إجمالي تكلفة تحليل الـ«PCR» بعد التعديل وصل لقيمة 650 جنيها للمصريين، بعد أن كانت قيمته تبلغ نحو 900 جنيه، كما انخفض سعره لشريحة الأجانب ليصبح 750 جنيها بعد أن كان 1200.

في السياق ذاته، تم تعديل سعر الـ «Antigen Rapid» ليصبح 175 جنيها للمصريين بدلًا من 250، و225 جنيها لفئة الأجانب بعد أن كان 320.