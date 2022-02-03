تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 4.75 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.25 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 7.5 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 8.5 جنيه.

استقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات.

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 12جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.