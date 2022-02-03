تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 4.75 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.25 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 7.5 إلى 13 جنيها.
استقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح بين 5 إلى 8.5 جنيه.
استقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات.
استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 12جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.