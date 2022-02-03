 بريطانيا تسمح بإعطاء لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا للمراهقين - بوابة الشروق
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بريطانيا تسمح بإعطاء لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا للمراهقين

(د ب أ)
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:15 م | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:15 م
سمحت هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا بإعطاء لقاح نوفافاكس المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) للبالغين لتمنح بذلك بريطانيا سلاحا آخر لمحاربة الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ومن ناحية أخرى قالت بلومبرج إن السويد سترفع القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 اعتبارا من الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى ارتفاع معدلات التطعيم وإلى أن الوضع أصبح تحت  السيطرة في مستشفياتها ، في حين قال وزير الصحة الفرنسي إن بلاده مرت بأسوأ مرحلة من مراحل الموجة الأخيرة.

وفي ألمانيا أوصت لجنة اللقاحات الألمانية بإعطاء  جرعة تعزيزية  ثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن إيه) لكبار السن ومن يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو الذين يعملون في مرافق الرعاية الطبية وغيرها.

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