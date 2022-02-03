أعلن الفنان منير مكرم، نبأ وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء اليوم الخميس.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: الدوام لله.. الفنانة عايدة عبد العزيز".

يذكر أن الفنانة عايدة عبد العزيز قد قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزها: "النمر والأنثى"، و"حائط البطولات"، و"عفاريت الأسفلت، و"كشف المستور"، و"خرج ولم يعد".

كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها: "يوميات ونيس"، و"ملكة فى المنفى"، و"أوراق مصرية"، و"الفرار من الحب"، و"موجة حارة".

وكان أخر أعمال الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز مسلسل "دهشة" الذي عرض في موسم رمضان عام 2014، وشارك في بطولته: يحيى الفخراني، ونبيل الحلفاوي، وفتحي عبد الوهاب ، وحنان مطاوع، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.