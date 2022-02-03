محافظ المنوفية: حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا لأول مرة على مستوى الجمهورية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انطلاق أول حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية تحت شعار:(لا انتظار لا زحام)، موضحا أن الحملة تبدأ من 8 وحتى 24 فبراير الجاري وتضم نحو 1700 فرقة ثابتة، بالاضافة إلى الفرق المتنقلة تستهدف الوصول لمختلف الفئات وبالأخص كبار السن والغير قادرين على الحركة دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول الأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.



وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) لدور الانعقاد الواحد والثلاثون 2022، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني، والمستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومديري مديريات الزراعة والتربية والتعليم والصحة ووفد من وزارة الصحة.



وأشار محافظ المنوفية، إلى تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي وذلك منذ بدء جائحة كورونا، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بضرورة التنسيق الكامل لتسهيل مهام الحملة وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف منها، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة، موجها بضرورة تكثيف الحملات التوعوية على الصفحات الرسمية والمنصات الإعلامية بنطاق المحافظة والتنسيق مع مديرية الأوقاف وأسقف المنوفية؛ لحث المواطنين على أهمية التطعيم والتجاوب مع الفرق الطبية، وضرورة التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والجامعات والكيانات الصناعية والجمعيات الأهلية لتسهيل مأمورية الفرق المتنقلة وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف.



واستعرض وكيل وزارة الصحة، تقرير استعدادات المديرية لتنفيذ الحملة المكبرة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات المعنية وجمعية الهلال الأحمر للمساهمة في تقديم الدعم اللوجيستي ولإنجاح الحملة وتذليل أي عقبات أو معوقات تواجه فرق التطعيم أو المشرفين.



كما استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي جهود الشركة لمواجهة موجة الطقس السيئ ومياه الأمطار ، مشيرا إلى رصد النقاط الأكثر تجمعا للمياه بنطاق مدن المحافظة للتعامل الفوري مع تلك التجعمات من خلال فرق شفط المياه وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، مؤكدا أنه جارٍ إنهاء إجراءات استلام سيارات شفط مياه ومعدات متنوعة الأحجام الشهر القادم لضمان الوصول لبؤر تجمعات المياه بالقرى والنجوع.



وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسوية وتمهيد الطرق بمعدات الحملة الميكانيكية لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.



وخلال الاجتماع، تم استعراض أعمال تنفيذ الموجة (19) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



كما وجه محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لإزالة أشكال التعديات المخالفة.



وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لاية تعديات من خلال الحملات المكثفة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى حفاظا على الرقعة الزراعية.