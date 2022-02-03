المغرب وهولندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة مع سفير هولندا المعتمد بالرباط جيرون رودنبورغ تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

وأفاد بيان لمجلس المستشارين المغربي بأن ميارة دعا إلى تعبئة كل الوسائل الممكنة للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتفكير بشكل جماعي في آلية مبتكرة تمكن من توفير إطار استراتيجي يساعد على استثمار المؤهلات والفرص التي تزخر بها اقتصاديات البلدين وتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية بينهما، والتعاون الوثيق في مجال الانتقال الطاقي.

وأضاف البيان أن ميارة عبر عن تقديره للموقف الهولندي الثابت من خلال الالتزام بالحياد والدعم المستمر لجهود مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء.

وأشار البيان إلى أن ميارة شدد على أهمية تقوية أسس التعاون والتشاور القائم بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وأنه سيوجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الهولندي للقيام بزيارة عمل للمغرب؛ لبحث سبل الارتقاء بالتعاون البرلماني، بما يسهم في تكثيف تبادل الزيارات والتجارب والخبرات في مختلف مجالات العمل البرلماني، وخصوصا تنسيق المواقف وتقريب الرؤى حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنتديات والمحافل البرلمانية الدولية.

وأشاد رئيس مجلس المستشارين المغربي بمستوى التعاون الجاد القائم بين البلدين في مجالي الهجرة ومحاربة الإرهاب.

من جانبه، أكد سفير هولندا - خلال الاجتماع - أنه يمكن للبلدين أن يعززا تعاونهما بشكل أكبر في التصدي للإرهاب والتعاون ضد الجريمة السيبرانية والتعاون في مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق علاقات الشراكة بين البلدين وأهمية البعد البرلماني في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات.