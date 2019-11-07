جامعة عين شمس: كورال الجامعة يمثل العالم العربي في أولمبياد بكين

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تعليقًا على مشاركة كورال الجامعة في افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، إن الكورال يستحق كل تقدير، إذ يمثل مصر والعالم العربي في الافتتاحية بإمكانياته المبهرة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الكورال موجود في الجامعة منذ عدة سنوات لكنه لم يتم الاهتمام به كما ينبغي حتى فترة قريبة، معقبًا: «كلهم هواة من كليات التجارة والآداب والحقوق لديهم مواهب ويتقنون ما يفعلوه بشغف وحب فلا تمتلك سوى أن تتعاطف معهم وتقدم لهم الدعم».

وذكر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه بدأ يهتم بالكورال شخصيًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه حضر عدة حفلات داخلية لهم مع النواب والأساتذة ومجلس الجامعة.

ولفت إلى تجاوب الجامعة مع مطالب الكورال تدريجيًا حتى تمت استضافتهم في برنامج «معكم منى الشاذلي»، ومشاركتهم في حفل ختام منتدى شباب العالم، وأخرى في الأوبرا المصرية، مضيفًا أن فكرة مشاركتهم في أولمبياد بكين جاءت عندما كانت الصين تبحث عن شريك معها من الشرق الأوسط، لتقترح رئيس قسم اللغة الصينية في الجامعة التقدم والمشاركة.