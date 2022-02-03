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وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لملعب أوليمبي الذي يستضيف مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

ويحضر إنفانتينو اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم التي ستنتهي الأحد المقبل.

منتخب مصر تأهل بعد الفوز على المغرب بنتيجة 2-1، فيما فاز منتخب الكاميرون على نظيره الجامبي بهدفين دون رد، في دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مباراة مصر والكاميرون لمواجهته في الدور النهائي وذلك بعد الفوز على بوركينا فاسو بالأمس بنتيجة 1-3.