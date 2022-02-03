قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة بقوة ١ر٥ درجة على مقياس ريختر، غرب جزيرة قبرص على بعد ٤٠٠ كم شمال دمياط فى تمام الساعة ١١ و٣ دقائق و٤٩ ثانية مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأشار القاضي - في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء - إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق ٣٧ر٨٨ كم، وعلى دائرة عرض ٣٥ درجة شمالا، وخط طول ٩٤ ر٣١ درجة شرقا.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه ورد للمعهد مايفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة، دون حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت.