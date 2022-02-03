أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن قوات خاصة نفذت مهمة "ناجحة" لمكافحة الإرهاب شمال غرب سوريا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي القول، إن المهمة قامت بها القيادة المركزية الأمريكية، التي تسيطر على العمليات والأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، مضيفا أن تفاصيل إضافية سيتم تقديمها بوقت لاحق.

وتستهدف الولايات المتحدة بشكل متكرر تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له في شمال غرب سوريا.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه تأكد مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان وامرأة، خلال عملية أمنية لقوات التحالف الدولي في محافظة إدلب خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن العملية شملت إنزالا جويا قرب منطقة آطمة عند الحدود مع لواء اسكندرون بريف إدلب الشمالي، في عملية تحاكي عملية قتل أبو بكر البغدادي قبل نحو ثلاث سنوات في إدلب أيضا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات العملية قوبلت بمقاومة شرسة من قبل مسلحين، واشتبكوا مع القوات التي نفذت الإنزال لنحو ساعة ونصف، وشارك طيران التحالف بالعملية عبر استهداف المنطقة بأكثر من 5 ضربات، في حين لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هوية المستهدفين في هذه العملية ومصيرهم إلى الآن. كما لم تتضح هويات القتلى.