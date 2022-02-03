وزير الشؤن الخارجية المغربي: على الأطراف الحقيقية في حالات النزاع تحمل مسؤوليتها

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، الأطراف الحقيقية المعنية في حالات النزاع بتحمل مسؤوليتها.

وقال بوريطة - في كلمة له خلال الاجتماع - "إنه على الرغم من الشرعية الفريدة التي تمنحها الأمم المتحدة للوسطاء، فإن هؤلاء لا يمكن أن يحلوا محل الأطراف الحقيقية المعنية" مؤكدا أنه يتعين حماية الشرعية الفريدة للأمم المتحدة في قيادة عمليات التسهيل والوساطة من تزايد انتشار المبادرات.

وأشار إلى أن بلاده يعمل من خلال رؤية الملك محمد السادس في العديد من مبادرات الوساطة، بما في ذلك في منطقة نهر مانو وفي منطقة الساحل وفي الشرق الأوسط وفي ليبيا، انطلاقا من التزامه الثابت بالتسوية السلمية للنزاعات واقتناعه بقيمة الدبلوماسية، مؤكدا أن الوساطة أثبتت أنها آلية مهمة في الحيلولة دون وقوع النزاعات، وقدرتها على التكيف مع التحولات العميقة في النزاعات.

وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالقول "إنه في عالم ما بعد كوفيد-19، ستكتسب الوساطة أهمية متزايدة كلما زاد حجم التحديات وأصبحت أكثر تعقيدا" مضيفا أن الحدود بين المراحل المختلفة للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها ستتقلص باستمرار في اللحظة التي تأخذ فيها النزاعات مظهرا أكثر تعقيدا ومتعدد الأبعاد، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لديها رصيد هائل في مجال الوساطة، مؤكدا أهمية المساعي الحميدة للأمم المتحدة من أجل تعزيز تقارب المواقف.

وأكد أن الوساطة - خلال القرن الحادي والعشرين - يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على تحالفات الدول الأعضاء الملتزمة بالعمل على الدفع بأجندة الوساطة كأداة للدبلوماسية الوقائية، مشيرا إلى أن مجموعة أصدقاء الوساطة تشكل منصة صلبة لتقاسم أفضل الممارسات والدفاع عن مركزية الأمم المتحدة وتعزيز الرؤية المشتركة لمستقبل الوساطة.