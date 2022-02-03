يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أوليمبي في مدينة ياوندي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير الجاري، بعد تأجليها سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» احتفل ليلة تأهل المنتخب للدور نصف النهائي، بتحقيق الفراعنة التأهل للمرة الـ16 في تاريخه لهذا الدور.

وكتب «كاف» عبر حسابه الرسمي: «الفراعنة أصحابُ الرقمِ القياسي في التربعِ بين الأربعة الكِبار عبر التاريخ.. المنتخبُ المصري فض الشراكة مع المنتخبِ النيجيري بالوصول إلى نصفِ نهائي كأس الأمم الإفريقية 16 مرة في تاريخه».

ولكن حقيقة الأمر أن المنتخب الوطني لعب 12 مباراة فقط في الدور نصف النهائي وليس 15 مباراة كما يتوقع البعض، فالنسخة الثانية للبطولة عام 1959 شهدت مشاركة 3 منتخبات فقط، وهي السودان ومصر وإثيوبيا، وبدلا من خوض مباريات خروج المغلوب لعبت البطولة بنظام المجموعة الواحدة وشهدت تتويج مصر باللقب.

في نسخة 1963 حصل المنتخب الوطني المركز الثالث بعد الفوز على إثيوبيا بنتيجة 3-0، ولكن دون خوض مباراة نصف النهائي، حيث أقيمت البطولة بنظام المجموعتين، والتقى أول كل مجموعة في النهائي مباشرة ولعب أصحاب المركز الثاني في مباراة المركز الثالث، وشهدت هذه النسخة تتويج غانا بعد الفوز على السودان.

وأخيرًا، كانت نسخة 1976، والتي لعب بنظام المجموعتين وتأهل أول وثان كل مجموعة لتلعب المنتخبات الأربعة في مجموعة أخرى لتحديد البطل وحل المنتخب في المركز الرابع والأخير، فيما توجت المغرب باللقب.

وبذلك يكون المنتخب قد خاض 12 مباراة فقط في مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية حقق الفوز في 8 مرات ليعبر للنهائي ويحقق اللقب في 7 مرات كأكثر الفرق تتويجا، وخسر 4 مباريات منهم مرتين بركلات الترجيح، ليخوض مباريات الثالث والرابع.

وفي مبارياته الـ12 تواجه المنتخب الوطني مع مستضيف البطولة في الدور نصف النهائي خلال مناسبتين، كانت الأولى أمام السودان في 1970 وخسر 2-1، والثانية أمام بوركينا فاسو في 1998 وحقق الفوز بنتيجة 2-0.

موسم 1962 تغلب المنتخب في نصف النهائي على منتخب أوغندا بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر النهائي بنتيجة 4-2 أمام إثيوبيا

وفي بطولة 1970، خاض المنتخب الوطني ثاني مبارياته في الدور نصف النهائي وكانت أمام جاره السوداني وتلقى الهزيمة بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز على كوت ديفوار في مباراة المركز الثالث بنتيجة 3-1.

بطولة 1974 شهدت تواجد المنتخب في نصف النهائي مرة أخرى، وخسر مجددًا بنتيجة 3-2 أمام منتخب زئير «الكونغو الديموقراطية»، قبل أن يحقق المركز الثالث على حساب المغرب بنتيجة 4-0.

في 1980 خاض المنتخب منافسات نصف النهائي مرة أخرى، وخسر هذه المرة أمام منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2، قبل أن يحل رابعا بالخسارة أمام المغرب 2-0

وفي مسابقة 1984 خسر المنتخب للمرة الثانية بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، وهذه المرة بنتيجة 8-7 أمام منتخب نيجيريا، قبل أن يخسر المركز الثالث كذلك لحساب الجزائر بالهزيمة 3-1.

بطولة 1986، شهدت عودة الانتصارات المصرية في الدور نصف النهائي بغد التغلب على المغرب بنتيجة 1-0، كما شهدت عودة الفراعنة لمنصات التتويج بعد الفوز في النهائي على حساب الكاميرون بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ابتعد المنتخب الوطني فترة طويلة عن الدور نصف النهائي، ختى عاد في نسخة 1998، حيث تغلب على بوركينا فاسو، مستضيف البطولة، بنتيجة 2-0، ليتوج بعدها باللقب بعد الفوز على جنوب إفريقيا بنفس النتيجة.

غاب المنتخب عن نصف النهائي 3 نسخ متتالية من 2000 وحتى 2004، قبل أن يعود ويحقق اللقب في 3 نسخ متتالية في إنجاز تاريخي أعوام 2006، 2008 و2010، وحقق المنتخب الانتصار في النسخ الثلاث خلال الدور نصف النهائي على حساب كل من السنغال بنتيجة 2-1، وكوت ديفوار 4-1، والجزائر 4-0 على الترتيب.

بعد هذه الحقبة التاريخية، فشل المنتخب في التأهل للبطولة في ثلاث نسخ متتالية، ثم عاد في نسخة 2017، ليبلغ نص النهائي ويتفوق على بوركينا فاسو بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، قبل الخسارة من الكاميرون في النهائي بنتيجة 2-1.