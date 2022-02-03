قالت حكومة هونج كونج اليوم، إنها ستمدد خطة العمل من المنزل لموظفي الخدمة المدنية، حيث حذر مسؤولو الصحة من احتمال فرض إجراءات أكثر صرامة وسط تفافم وباء كوفيد-19.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن مسئولي الصحة قولهم إنه بغض النظر عن العاملين في وظائف عاجلة، فإن جميع موظفي الخدمة المدنية، الذين كان من المقرر أن يستأنفوا العمل غدًا الجمعة، سيواصلون العمل من المنزل حتى 11 فبراير الجاري.

وأضاف المسئولون أن العديد من سلاسل نقل متحور أوميكرون التي لا يمكن تعقبها تنتشر سريعا عبر المدينة التي تعتبر مركز مالي عالمي، وذلك في الوقت الذي يقيم فيه العديد من سكان هونج كونج تجمعات للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

وقالت الدكتورة تشوانج شوك كوان المسئولة في إدارة الصحة بالمدينة إن هناك انتقال شديد في المجتمع في الوقت الحالي، موضحة أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستعلن المزيد من الإجراءات حسب الاقتضاء.

يشار إلى أن هونج كونج تكافح زيادات في أعداد الإصابات بأوميكرون مكونة من ثلاثة أرقام خلال معظم الأسبوعين الماضيين حيث يهدد تفشي المتحور الجديد سياسة "صفر كوفيد" التي جعلت المدينة واحدة من أكثر المدن الدولية الرئيسية عزلة، مع تقييد 90 في المئة من الرحلات الجوية.