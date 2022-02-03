مقرر أممي معنى بالتعذيب والمعاملة القاسية يعلن استقالته من منصبه

أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيلس مليزير ، استقالته من منصبه مبكرا.

وشغل ميلزير الذي أصبح معروفا على نطاق واسع بسبب انتقاده العلني لكل من القضاء البريطاني في قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج وشرطة برلين خلال مظاهرات غير مرخص لها ضد قيود احتواء مرض كوفيد -19، منصب مقرر الأمم المتحدة منذ عام 2016.

وسوف يتولى ميلزير منصبا جديدا كمدير لإدارة القانون الدولي والدبلوماسية السياسية والإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شهر يوليو المقبل، بحسب ما أعلنت اللجنة.

وصرح ميلزير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سوف يتنحي من منصبه الحالي في نهاية شهر مارس المقب.

وكان من المقرر في الأصل أن تمتد فترة منصبه حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح ميلزير قراره بالقول أن المنصبين متعارضان.

وأضاف أنه بينما يتعين على مقرر الأمم المتحدة أن يتحدث بوضوح ويحشد الرأي العام ،فان دوره في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتعلق أكثر بالسرية وحوار خلف الكواليس.