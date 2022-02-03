قال نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إن سياسة مصر الخارجية تقوم على ضمان تعدد الاختيارات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء: "يجب أن يكون هناك موقف متوازن في العلاقات مع الدول وتركيز أكثر على الجانب الإقليمي".

وتابع: "الحرب والسلام في النهاية مع جيراني.. لن أحارب الصين ولا روسيا ولا أمريكا بشكل مباشر، وبالتالي فالقضايا الإقليمية تحتاج إلى تركيز إضافي".

وشدّد على ضرورة أن تكون السياسة الخارجية هي "مصرية" ولها مبادرة، وأكد أن الريادة المصرية الإقليمية هي ريادة فكرية وحضارية في الأساس وليست مادية.

وأشار إلى أنه عرض هذه المبادئ على الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء آنذاك في 2013 بعدما عرض عليه تولي الوزارة، مؤكّدًا أن الببلاوي استمع للأمر بكل هدوء.

وتابع: "قبلت المهمة لأن البلد كانت في خطر، وكان الأمر بمثابة مسؤولية وطنية لابد أن أتحملها".

وفسّر عدم قبوله تولي الوزارة خلال حقبة الرئيس الراحل حسني مبارك قائلًا: "عندما دخلت العمل الدبلوماسي أنجزت وكنت سعيدًا بما أنجزته ولم أهتم بالحصول على منصب وزاري.. لم يكن الأمر جذابًا بالنسبة لي".