مجموعة إيكواس تعتزم رفع العقوبات عن مالي بعد تحديد موعد للانتخابات

تبدأ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تدريجيا رفع العقوبات عن مالي بعد أن تقدم البلاد جدولا زمنيا جديدا لاستعادة الحكم الديمقراطي عقب انقلاب العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس مفوضية الإيكواس جان كلود كاسي برو للصحفيين بالعاصمة الغانية أكرا اليوم الخميس قوله إن المجموعة "قررت دعوة السلطة الانتقالية في مالي لتقديم جدول زمني جديد يكون مقبولا لإيكواس، ويسمح برفع تدريجي للعقوبات التي تم فرضها في 9 يناير".

وفرضت المجموعة التي تتألف من 15 دولة عقوبات على مالي الشهر الماضي بسبب رفض المجلس العسكري إجراء انتخابات بحلول هذا الشهر، عقب انقلاب في أغسطس عام 2020.

وعزت البلاد المنتجة للذهب عدم قدرتها سداد ما إجماليه 6ر31 مليون دولار من دينها المحلي الأسبوع الماضي لهذه القيود. وسعت وزارة ماليتها لطمأنة المستثمرين، قائلة إنها ستفي بسداد كل المبالغ العالقة بمجرد رفع العقوبات.