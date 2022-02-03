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خلال 30 يومًا.. تسجيل 632 إصابة بكورونا بين الأطفال تحت 5 سنوات

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 8:00 ص | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 8:00 ص

كشفت وزارة الصحة الفلبينية، عن تسجيل 632 إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال تحت عمر الـ 5 سنوات، وذلك خلال الـ 30 يومًا الماضية.
وتابعت الوزارة حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلبينية « PNA»، فإن هناك انخفاضا في عدد الإصابات بالمرض بين الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا وما فوق.
وتابعت، أن هناك زيادة ملحوظة في الإصابات بين الأطفال المصابين بالمتحور الجديد « أوميكرون» عما سجلته ذروة حالات الإصابة بالمتحور «دلتا» بين الأطفال في البلاد.
يذكر أن، إصابات فيروس كورنا حول العالم قد وصلت لـ 381.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب العشرة مليارات.

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