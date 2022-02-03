اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين فلسطينيين من الضفة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى عطية الحسنات (26 عاما) من مخيم الدهيشة، ورامز اللحام (26 عاما) من منطقة جبل هندازة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر أحمد عودة في العشرينات من العمر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في قرية حبلة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة السيلة الحارثية، وهما: عمر إبراهيم فايق زيود، ومجد صالح جرادات.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهيب خالد دراغمة (23 عاما) وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزل ذويه، كما فتشت منزل المواطن لطفي قاسم عينبوسي، وعاثت فيه خرابا.

واقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.