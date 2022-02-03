العالم يحتفل غدا بيوم الأخوة الإنسانية

تشارك المملكة العربية السعودية غدا الجمعة، العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مبادرة تقدمت بها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بهدف جعل يوم الرابع من فبراير مناسبة سنوية للتشجيع على التضامن والوحدة بين البشر ونشر قيم التسامح وتقبل الآخر.

ويشار إلى أن اختيار الأمم المتحدة 4 شباط/ فبراير اليوم العالمي للأخوة الإنسانية يعود إلى كونه التاريخ الذي وقع فيه بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي قبل عامين، وفق بيان المجلس الحبري للحوار بين الأديان والذي أشار إلى أن صياغة الوثيقة استغرقت قرابة عام ونصف ليعلن عنها خلال زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتستضيف الإمارات بشكل سنوي المنتدى العالمي "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، الذي يعد من أهم المنتديات في العالم الإسلامي التي تناقش الإشكاليات والقضايا الإنسانية المحدقة بالإنسان في عالم اليوم، والتي نجمت عن الصراعات الفكرية والطائفية في المجتمعات المسلمة.