محافظ الشرقية: 60 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه فائقة الجودة بكفر صقر

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بقرية تليجه التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيهًا، منوهًا بأن محطة مياه الشرب الجديدة ستساهم في القضاء على مشكلة ضعف وصول المياه لقرى مراكز ومدن قطاع الشمال بالمحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن محطة المياه الجاري إنشائها والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر مكعب في اليوم؛ للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال محافظة الشرقية، قبل أن يشير إلى أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع مياه الشرب بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 897 مليونا و500 ألف جنيه، وذلك لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

من جانبه أوضح المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أن نسب تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة مياه فائقة الجودة في قرية تليجة بلغت حتى الآن 85% للأعمال المدنية، وتنفيذ أعمال الكهروميكانيكا بنسبة تنفيذ بلغت 45%، لافتًا إلى أنه جاري تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين ولتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.