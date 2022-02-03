المستشار السابق للتحالف الدولي عن تصفية زعيم «داعش»: لن تؤثر عليهم عسكريًا

علق كاظم الوائلي، المستشار السابق للتحالف الدولي، على العملية الخاصة التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية في شمال غربي سوريا توجت بتصفية زعيم تنظيم «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «TEN»، مساء الخميس، إن التأثير على جماعة داعش بعد هذه العملية هو خسارة معنوية، مشيرًا إلى أن عملية مقتل زعيم التنظيم لن يكون لها تأثير على العمليات الإرهابية العسكرية.

وتابع، أن تنظيم قيادة داعش بعد مقتل زعيمها وخسارة المناطق الجغرافية في الرقة والموصل أصبحت غير مركزية، مضيفًا أن هناك خلايا متواجدة في العراق وسوريا فأصبح في كل مكان خلية وقائد للخلية لتنظيم داعش.

كان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العملية أسفرت عن "إزاحة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من أرض المعركة".

وأضاف أن كافة القوات الأمريكية التي شاركت في العملية عادت سالمة، وأنه سيلقي كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق.