نقابة البيطريين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات النقابة

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أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين و نقابة قنا الفرعية، برئاسة الدكتور أيمن حلمى، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على مقاعد النقابة العامة ومجلس نقابة قنا الفرعية.

وقالت شيرين زكي المتحدث الإعلامي للجنة، إن كافة أعمال اللجنة تمت من خلال استطلاع الرأى القانونى لمستشارى مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وأضافت أن اللجنة راعت الحيدة والنزاهة فى فحص كافة الأوراق والمستندات وتؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مشيرة إلى أن اللجنة ستستكمل أعمالها فى وضع الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية.