السلطات التركية تعثر على 7 جثث جديدة لمهاجرين تجمدوا قرب الحدود مع اليونان

عثرت السلطات التركية، اليوم الخميس، على 7 جثث جديدة لمهاجرين قرب الحدود اليونانية، والذين لقوا مصرعهم جراء البرد في تركيا، ما رفع إجمالي الجثث المتجمدة المعثور عليها إلى 19 شخصًا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن تركيا ألقت باللوم على اليونان في الوفيات متهمة حرس الحدود اليونانيين بدفع المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود، وهو الاتهام الذي رفضته اليونان بشدة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب حاكم محافظة "أدرنة" التركية الحدودية، أنه تم العثور على سبع جثث أخرى اليوم، فيما قالت وسائل إعلام حكومية إنه جارٍ تفتيش المنطقة بمساعدة طائرات بدون طيار، كما أن الفرق الطبية في حالة تأهب.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة، أمس الأربعاء، إنه تم العثور على جثامين 12 مهاجرًا بالقرب من معبر "إيبسالا" الحدودي بين تركيا واليونان، حيث تجمدوا حتى الموت، مضيفًا أنهم كانوا من بين 22 آخرين لم يتمكنوا من دخول اليونان.