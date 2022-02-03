وزيرة التضامن تسلم 40 منزلا لأهالي المنصورية بعد إعادة تأهيلها ضمن مبادرة حياة كريمة

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ٤٠ منزلا بعد إعمارها وإعادة تأهيلها بقرية المنصورية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما سلمت ٣٠ مركبا صيد لصيادي القرية، بالإضافة لتفقد قافلة الرمد هناك.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي، للوزراء بالتواجد في الشارع وأن يجوب الوزير القري والنجوع ولا يكتفي بالمراكز والمحافظات أو الجلوس في المكاتب.

وأضافت الوزيرة أنها ستطلق الشهر القادم أول استراتيجية للعمل التطوعي في مصر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة شبابية ، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل كثيرة وكل الدولة وقطاعاتها تقف على أطراف أصابعها لتنفيذها على أفضل وجه.

وطالبت الوزيرة الأهالي أن يعلموا الشباب أن يشارك في المبادرة ولا يكتفي بكونه متلقيا، بل مشارك أصيل يساهم في الحفاظ على ما سوف يبني في المستقبل.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لزملائها والمشاركين في هذا العمل وما تضمن إعادة إعمار منازل وتسليم مراكب صيد وقوافل طبية، موضحة أن الحياة الكريمة لا تكتفي بجانب واحد بل تقتضي الوصول للفقر متعدد الأبعاد.