الصفاقسي التونسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي جورج كوستا

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أعلن الصفاقسي التونسي اليوم الخميس التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي جورج كوستا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تعاقد مع كوستا بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي مع قابلية التجديد لموسم إضافي.

وأعلن الصفاقسي في نفس اليوم فك الارتباط بالتراضي مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس.

وسبق لكوستا - 50 عاما - أن درب الصفاقسي لفترة قصيرة عام 2017.

ويحتل الصفاقسي المركز الثاني في المجموعة الأولى للدوري التونسي برصيد 13 نقطة خلف الترجي المتصدر بـ16 نقطة.

وكان الفريق قد ضمن تأهله الى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).