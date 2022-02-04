جمال سليمان: أعجبت بقصة مسلسل الطاووس منذ عرضها على محمد ناير

قال الفنان السوري جمال سليمان، إنه أعجب بقصة مسلسل «الطاووس» منذ عرضها عليه من قبل الكاتب محمد ناير والمخرج رؤوف عبدالعزيز، لافتًا إلى أنه يتابع ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا التحرش والاغتصاب والتعديات على حرمات الآخرين.

وأضاف سليمان، في لقاء ببرنامج «لايت شو»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن هناك استخدامًا مقلقًا لمواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرًا أن «السوشيال ميديا» سلاح ذو حدين، وهو ما ظهر في مسلسل «الطاووس».

وذكر أنه تعرف على الكاتب الشاب كريم الدليل أثناء المسلسل، مضيفًا أنه في الاجتماعات الأولى مع الكاتب ظهر وعيه الكبير، ما جعله يشعر بأن «الدليل» سيقدم مسلسلًا جميلًا.

ومسلسل " الطاووس"، الذي تناول مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.