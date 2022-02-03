اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدوري وكأس مصر أغسطس المقبل

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كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، عن موعد نهاية بطولتي الدوري وكأس مصر.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سننهي الدوري وكأس مصر في شهر أغسطس المقبل".

وأضاف: "ننتظر أول أجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، وسنعرض كل التصورات بالنسبة لكأس مصر الموسم الحالي والماضي".

وعن إعلان جدول الدوري حتى نهاية الدور الأول، استرسل: "إعداد جدول الدوري كان صعبا للغاية بسبب أيام مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية، ووضعنا كافة الاحتمالات".

وأردف: "وضعنا مساحات للمؤجلات الموجودة في الجدول".

وشدد: "مباراة الأهلي والجونة المحددة يوم 12 فبراير قد تتأجل، في حالة تأهل الأهلي لليوم الأخير من كأس العالم للأندية، سيتم تأجيل المباراة".

واسطرد: "في حال ودع الأهلي مبكرا سيخوض المباراة، لأن الأهلي سيواجه الهلال السوداني في دوري الأبطال يوم 18 فبراير الجاري".

وعن استعداد المنتخب المصري، لمواجهة الكاميرون، أوضح: "منذ اليوم الأول داعمون للجهاز الفني والمنتخب بالكامل، وسنستكمل المشوار حتى نهايته".

وسرد: "نحضر طعنا مع الشؤون القانونية لاتحاد الكرة لإرساله للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد العقوبات التي فرضها علينا بعد مباراة المغرب".

وأكمل: "تصريحاتي بشأن عقوبة مروان داوود لم تكن بمعنى أنه كبش فداء للاعبين آخرين، لأن في الطبيعي الفريق الفائز يكون أهدأ، ما علمناه أن مروان داوود لم يفعل أي شيء".

واختتم: "العقوبات الصادرة ضد منتخب مصر بها بعض المبالغة، منها عقوبة كيروش والمؤتمر الصحفي، وسوف نتقدم بالتماس إلى الكاف".

ويواجه المنتخب المصري، نظيره منتخب الأسود الغير مروضة، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي، في إطار منافسات دور نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.