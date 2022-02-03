أدنوك الإماراتية تكتشف حقل غاز قبالة سواحل أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي تقدر بنحو 1.5 - 2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقا للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز البحري 2.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن هذا الإعلان يمثل أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019.

ويغطي امتياز المنطقة البحرية 2 مساحة 4 آلاف و33 كيلومترا مربعا شمال غرب أبوظبي، وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاكتشاف يأتي في أعقاب اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي BOE في نهاية العام الماضي في امتياز المنطقة البرية 4.

وأطلقت أدنوك الجولة الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عامي 2018 و2019، حيث طرحت نيابةً عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية، وتشير البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من آبار الاستكشاف والتقييم، إلى أن المناطق المطروحة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.