طلاب بفنون تطبيقية حلوان ينظمون معرضا لجماليات الفن الإسلامي في الأزياء المعاصرة

نظم طلاب الفرقة الثانية بقسم الملابس الجاهزة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معرض جماليات الفن الإسلامي في الأزياء المعاصرة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتور شريف عبدالسلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس، والدكتورة شيرين السبكي أستاذ تصميم الملابس، والمهندسة آية داود، وبحضور الدكتورة سهير عثمان رئيس اللجنة العلمية الدائمة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من الأساتذة والطلاب من قسم الملابس الجاهزة وأقسام الكلية المختلفة.

ودارت فكرة المعرض حول استخدام الفن الإسلامي كمصدر إلهام لتصميم أزياء معاصرة مواكبة لاتجاهات الموضة العالمية للأزياء لعام 2022-2023، وتناسب الفئة العمرية من 20- 35 سنة، وتتنوع التصميمات ما بين طرز الملابس العملية والكلاسيكية والكوكتيل والسهرة للسيدات بما تحمله من تنوع في الخامات والألوان والتقنيات الزخرفية بشكل معاصر.

وحلل الطلاب اتجاهات الموضة العالمية المعاصرة من حيث الطرز المتنوعة والخامات والألوان والتقنيات الزخرفية وجماليات الفن الإسلامي والدمج بينهم لابتكار تصميمات معاصرة للسيدات تحمل جماليات الفن الإسلامي، من خلال أفكار وتصميمات غاية في الدقة والجمال.

وحاز المعرض على إعجاب جميع الحاضرين، وأشادوا بتميز الأفكار التصميمية وإبداع الطلاب في الدمج بين جماليات الفن الإسلامي بأنواعها المختلفة الكتابية والنباتية والهندسية، بالإضافة إلى العمارة الإسلامية وحداثة الطرز الملبسية وتنوعها بالتصميمات.