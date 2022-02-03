الجيش الأمريكي يسرح الجنود الرافضين للتطعيم ضد كورونا

قال الجيش الأمريكي، في بيان، أمس الأربعاء، إن الجنود الأمريكيين الذين يرفضون تلقي اللقاح المضاد لكورونا سيتم تسريحهم على الفور، مضيفا أن هذه الخطوة حاسمة للحفاظ على الاستعداد القتالي.

وأوضح البيان أن أمر الجيش يسري على جنود الجيش النظامي وجنود الاحتياط في الخدمة الفعلية والطلاب العسكريين ما لم يوافقوا أو ينتظروا استثناءات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويأتي أمر التسريح بعدما جعلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اللقاح إلزاميا لجميع أفراد الخدمة في أغسطس 2021.

وتلقت الغالبية العظمى من جميع القوات العاملة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا.

وتوفي ما يقرب من 79 عسكري أمريكي في مختلف الخدمات بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الجيش الأمريكى كريستين ورموت إن "جاهزية الجيش تعتمد على الجنود المستعدين للتدريب والانتشار والقتال وكسب حروب بلادنا".

وأضافت: "الجنود غير الملقحين يمثلون خطرا على القوة ويعرضون الجاهزية للخطر".

وبدأت الفروع الأخرى للجيش الأمريكي، بما في ذلك القوات الجوية الأمريكية، بالفعل في تسريح أولئك الذين اختاروا عدم تلقي لقاحات كورونا.