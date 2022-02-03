 الأحد.. مسرح مركز إبداع قبة الغوري يستضيف سهرة جديدة من ليالي حوار الفنون - بوابة الشروق
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الأحد.. مسرح مركز إبداع قبة الغوري يستضيف سهرة جديدة من ليالي حوار الفنون


نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 1:42 م | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 1:42 م

يستضيف مسرح مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في 8 مساء الأحد المقبل، سهرة جديدة من ليالي حوار الفنون، التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

يشارك في الحفل مجموعة من الفرق الموسيقية والإيقاعية، منها (فريق الطبول النوبية، والآلات الشعبية المصرية، وفرقة حسب الله، وفرقة دنقلا للفنون التراثية من السودان، وفرقة طبلة الست)، حيث تشترك الفرق الـ5 في صناعة حالة فنية تقوم على الحوار الموسيقي بين الآلات المختلفة، وفي إطار برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.

يأتي الحفل ضمن الاستعدادات الجارية للدورة الـ9 من مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية 2022، ويقام الحفل تحت إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، حيث تستقبل قبة الغوري الجمهور اعتبارا من 7:30، والدخول بالكمامة.

 


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