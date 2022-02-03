خالد قاسم: حجم تمويل صندوق التنمية المحلية خلال آخر 7 سنوات تخطى 180 مليون جنيه

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ صندوق التنمية المحلية يعتبر أحد روافد تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن حجم تمويل الصندوق خلال السنوات السبع الماضية يفوق 180 مليون جنيه.



وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 24 ألف مشروع، مشيرًا إلى أنّ الأشهر الستة الأخيرة فقط شهدت تمويلًا بقيمة 18 مليون جنيه، شملت مشروعات متناهية الصغر على مستوى الكفور والنجوع، بواقع 1554 مشروعًا.



وأفاد المتحدث، بأنّ الوزارة تعمل في 32 ملفًا من مجالات التنمية على مستوى المحافظات، مؤكّدًا أن الوزارة مسؤولة عن خدمات المواطن.



وهذا الأسبوع، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم تعزيز اعتمادات صندوق التنمية المحلية بـ 21.6 مليون جنيخ من الموارد الذاتية للصندوق وذلك بعد استنفاذ الصندوق لمخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالي الحالي.



وأوضح أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي للشباب ، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفني والتدريبي.