جنوب أفريقيا: تراجع عدد وفيات كورونا إلى مستوى ما قبل انتشار أوميكرون

تراجعت الزيادة الكبيرة في الوفيات جراء وباء كورونا في دولة جنوب أفريقيا إلى مستوى ما قبل ظهور المتحور أوميكرون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وانخفض عدد الوفيات إلى 886 في الأسبوع الذي انتهى يوم 23 كانون الثاني/ يناير، مقارنة بـ 1329 في الأسبوع السابق عليه، وفقا للمجلس الجنوب أفريقي للأبحاث الطبية.

وهذا أقل معدل للوفيات جراء الوباء منذ الأسبوع الذي انتهى في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما تم تسجيل 824 وفاة جديدة. وتم تسجيل أول حالة إصابة بأوميكرون في البلاد مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويمثل انخفاض عدد الوفيات دليلا جديدا على أن أوميكرون يسبب أعراضا أخف وطأة، رغم أنه أشد عدوى من المتحورات الأخرى للفيروس.

وبلغ متوسط الإصابات المؤكدة خلال سبعة أيام في الأسبوع المنتهي يوم 20 كانون الثاني/ يناير 3723 إصابة، مقارنة بـ 506 إصابات في الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.