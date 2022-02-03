برلين: يمينيون متطرفون ألمان يشاركون في احتجاجات ضد إجراءات كورونا في دول أوروبية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها على علم بمشاركة بعض المتطرفيين اليمينيين المنحدرين من ألمانيا في احتجاجات ضد إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد خارج ألمانيا.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على سؤال من المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، مارتينا رينر، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: " لدى الحكومة الألمانية بعض المعلومات عن مشاركة يمينيين متطرفين ألمان في مظاهرات في دول أوروبية أخرى ضد سياسة مواجهة كورونا ".

وجاء في رد الوزارة الذي حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه أن بعض المشاركين في مثل هذه المظاهرات لديهم صلات بحركة الهوية (اليمينية المتطرفة) في ألمانيا.

ومن جانبها، قالت اليسارية الألمانية مارتينا رينر: " في إطار المظاهرات ضد إجراءات مواجهة كورونا تسعى نفس الأطراف الفاعلة اليمينية المتطرفة، التي هيمنت بالفعل على الاحتجاجات ضد سياسة اللجوء الخاصة بالحكومة الاتحادية في عام 2015، لدفع نفسها نحو الصدارة".

وأضافت أن الشعارات التي يتم رفعها في المظاهرات المناهضة لإجراءات مكافحة كورونا وطريقة الظهور في هذه الاحتجاجات تتشابه مع مظاهرات حركة الهوية وحركة "بيجيدا".

وتابعت: "العنصرية ومعاداة السامية والعداء للديمقراطية" في حالة انتشار.