 شمال سيناء تشهد استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية وهبوب رياح محملة بالأتربة - بوابة الشروق
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شمال سيناء تشهد استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية وهبوب رياح محملة بالأتربة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 4:39 م

شهدت محافظة شمال سيناء استمرارًا في عدم استقرار الأحوال الجوية متمثلة في نشاط الرياح المحملة بالأتربة في المراكز كافة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ضرورة استمرار حالة الاستعداد تحسبًا لتداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة في كل القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي والموارد المائية.

كما تتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن، وفرق الطوارئ في جميع القطاعات لتلقي البلاغات والتدخل السريع.

 


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