وزير الخارجية التونسي يؤكد إيمان بلاده بالدور الحيوي للمرأة في النهوض بالمجتمع

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إيمان بلاده بالدور الحيوي للمرأة في النهوض بالمجتمع بوصفها إحدى مقومات الصمود في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أهمية تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في مواقع القرار باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن " Bineta Diop "على هامش مشاركته في الدورة الــ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن الجرندي بين الدور الريادي للمرأة الإفريقية في بناء مجتمعات قادرة على مواكبة التحولات والمستجدات الدولية، مؤكدا أهمية توفير الآليات الملائمة للنساء الإفريقيات من أجل تحرير طاقاتهن وتنمية المبادرة النسائية في جميع المجالات.

وفي السياق، أعربت المبعوثة الخاصة عن مدى احترامها للمستوى المتميز الذي حققته المرأة التونسية ومساهماتها المتنوعة في مختلف المجالات، موضحة أن تونس تحظى بمكانة مرموقة ضمن الأمم الإفريقية وغير الإفريقية في ما يتعلق باحترام حقوق المرأة وهو ما يتواءم وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 وخصوصا منها البنود المتعلقة بوضعية المرأة وحقوقها.