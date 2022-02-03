حسام حسن يبدأ تدريبات الكرة في مران الأهلي

بدأ حسام حسن، مهاجم الأهلي، مرحلة التدريبات بالكرة، وذلك على هامش مران الأهلي الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم في مدينة أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية.

وأدى حسام حسن تدريبات الكرة لمدة ربع ساعة مع بداية المران، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

وكان حسام حسن قد غاب عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب شكواه من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويخوض الأهلي تدريبًا مغلقًا أمام وسائل الإعلام مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي شهد ملعب التدريب تعقيمًا شاملًا، وحرص مسؤولو المهمات بالجهاز الإداري لفريق الأهلي على إجراء تعقيم الملعب والكرات والأدوات المستخدمة في التدريبات.

وعقد سامي قمصان، المدرب العام للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتأكيد على تعليمات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وشرح بعض الجوانب الفنية التي يتضمنها مران الفريق اليوم.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق اليوم الخميس في الإمارات.