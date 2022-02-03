قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تعليقًا على بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات ابتداءً من يوليو 2021، إن هناك سرعة في الاستجابة لمجتمع الأعمال والمصدرين، معقبة: «مقدرون أهميتهم في الاقتصاد».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل على جميع الأصعدة لتحقيق إصلاح كلي في الاقتصاد، موضحة أن جزء كبير من اقتصاد الدولة متمثل في الصادرات.

وذكرت أنه تم صرف ما يزيد عن 30 مليار جنيه مصري من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى اليوم، مضيفة أن هذا الأمر زاد من معدلات الصادرات هذا العام، بأكبر نسبة سجلتها الدولة في تاريخها.

وأعلن محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع مشترك، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%، جاء ذلك وفقا لبيان مشترك لوزارة المالية والتجارة والصناعة اليوم.