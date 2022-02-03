 الكرملين: نشر القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد مشروعية مخاوف روسيا - بوابة الشروق
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الكرملين: نشر القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد مشروعية مخاوف روسيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 10:15 ص

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن نشر القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد مشروعية مخاوف روسيا حيال هذه التطورات.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر في أوروبا.. ونشر القوات الأمريكية في أوروبا هو أفضل دليل على أن هنالك سببا واضحا للقلق".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت أمس عزمها نقل حوالي ألف جندي أمريكي قريبا من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى 2000 جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.


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