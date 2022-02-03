 بايدن وماكرون يبحثان استمرار الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن وماكرون يبحثان استمرار الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 8:49 ص | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 8:49 ص

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس بأن الزعيمين أكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
واستعرض بايدن وماكرون، بحسب البيان، سبل التنسيق المستمر في مساري الدبلوماسية والاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سريعة وشديدة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا.
واتفق الرئيسان على أن تظل فرقهما على اتصال وثيق، بما يشمل التشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص نهجهما المنسق والشامل لإدارة هذه القضايا.


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