أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عددًا خاصًا جديدًا من مجلتها الشهرية "جسور"، حول فقه الأقلّيات، وبيان التحديات المختلفة التي تواجهها في عالمنا المعاصر، وكيف أثّرت تلك الظروف والملابسات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأقليات المسلمة.

ومما تناوله العدد، مسألة جديدة حول استخدام الأعضاء والمواد الخنزيرية في الأغراض الطبية والعلاجية" خاصة في دول الغرب وغيرها.

وتقول الأمانة، إنه يعتبر موضوع زراعة الأعضاء في جسم الإنسان من الموضوعات الطبية المهمة المستجدة، والتي شغلت العديد من المجامع الفقهية ومجالس الفتوى في العالم الإسلامي.

وتضيف، أنه مما يقال حول الحكم الشرعي في نقل أعضاء الخنزير للإنسان؟ ويبدو أهمية هذه المسألة من الناحية الفقهية فيما إذا حكم بنجاسة هذه الأعضاء المنقولة من الخنزير، فإن وضعها في بدن الإنسان يوجب بطلان الطهارة، ومن ثم بطلان الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة.