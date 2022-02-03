قائد أمريكي يرحب بتقدم قوات سادك في تصديها لتمرد في موزمبيق

أعلن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند أن قوات تابعة لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) تقاتل تمردا إسلاميا في موزمبيق حققت تقدما في دفع المتشددين إلى خارج المناطق السكنية في شمال شرق البلاد الغني بالغاز.

وتقوم شركة توتال انيرجيز إس إي بتنفيذ مشروع للغاز الطبيعي بقيمة 20مليار دولار رغم أن الرئيس التنفيذي للشركة قال في الاسبوع الماضي إن هناك حاجة لعمل المزيد قبل أن تستأنف الشركة العمل المعلق منذ اكثر من عام بسبب أعمال العنف .

وبحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، تسبب التمرد الذي بدأ قبل أكثر من أربع سنوات في وفاة 3700شخص وشرد أكثر 800الف آخرين