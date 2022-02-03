جريشة: عصام عبدالفتاح غير مؤثر في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي

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قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن عصام عبدالفتاح عضو اللجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي غير مؤثر داخل اللجنة.

وذكر جريشة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "ten"، إن عصام عبدالفتاح رأيه غير مؤثر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن عصام عبدالفتاح أبلغ مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي استياء الجمهور المصري لتعيين بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر.

واحتج اتحاد الكرة على قرار تعيين جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر، ولكن لن يغير الاحتجاج قرار الكاف.