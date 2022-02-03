محمود الليثي: تفاعل محمد صلاح مع أغنيتي نفحة من الله

قال المطرب محمود الليثي، إن تفاعل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح مع أغنيته في أتوبيس الفريق بالكاميرون يعتبر "نفحة من الله".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "فرحت جدًا باللي عمله العالمي محمد صلاح.. وإن شاء الله هنكسب المباراة أمام الكاميرون".



وأشار إلى أن المواجهة هي مباراة وليست حربًا كما صرح رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، مؤكّدًا أن المصريين دائمًا ما يحبون الكرة الجميلة.



ويصطدم المنتخب الوطني، في التاسعة مساءً، بنظيره الكاميروني، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، علمًا بأنّ الفائز من المواجهة سيواجه منتخب السنغال الذي أقصى الحصان الأسود للبطولة (بوركينا فاسو).